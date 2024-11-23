وزارة العمل : ندوة للتوعية بأحكام القانون بشأن الحقوق والواجبات والأجور بالتنسيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، مكتب عمل بنى مزار ومكتب السلامة والصحة المهنية ببنى مزار، ندوة توعية بموقع شركة المقاولون العرب لإدارة مرافق وصيانة مستشفى ديرمواس المركزى ، بحضور 15 عامل بالشركة ، تناولت موضوعات الندوة شرح حقوق وواجبات العمال والعلاقة التعاقدية وانواع عقود العمل طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك الإجازات ، والأجور ، تأتي فعاليات الندوة فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، وكذلك التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون لحمايتهم داخل أماكن العمل ، بما يزيد من الإنتاج ويحقق الاستقرار والنمو فى ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة ،وأضافت مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة محمود وفقى موجه بإدارة الرعاية ، ومصطفى فتحى مفتش مكتب تفتيش عمل ديرمواس ، كما جرى الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بموضوعات الندوة من الحضور ، ومؤكدة على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل المختلفة داخل المحافظة والقيام بالدور المنوط بالمديرية وأجهزتها فى هذا الشأن للوصول للأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط الموضوعة بخصوص التوعية حول أحكام القانون والقرارات للحفاظ على مقومات الإنتاج ..