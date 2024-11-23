حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ٧ أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 16 نوفمبر حتى 22 نوفمبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال افتتاحه النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24 ، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور أيمن عاشور حول أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والتي تهدف إلى التكيف مع التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، أوضح الوزير أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تسهيل استخدام تقنية المعلومات وتحقيق التحول نحو الإدارة الإلكترونية، كما تم التركيز على تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعات على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وأضاف الوزير أنه تم تحفيز إنشاء كليات متخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة عدد هذه الكليات ليصل إلى 92 كلية، بالإضافة إلى التحاق أكثر من 110 آلاف طالب بهذه التخصصات.

(2) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها، ومحافظة القليوبية، ومؤسسة الجود الخيرية "مستشفى الناس"، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مبنى أكاديمي لتقديم برامج الطب والتمريض ومنح درجاتهما العلمية، وذلك بقطعة أرض مملوكة لمحافظة القليوبية مجاورة لمستشفى الناس، كما ينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف المشاركة لتبادل الخبرات العلمية من خلال عقد الاجتماعات وإقامة ورش العمل، وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي على المشاركة من خلال الجامعات المصرية التي تعُد بيت خبرة في دعم المشروعات التي تهدف لرفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع ودعم عملية التنمية المستدامة بالقطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين كالتعليم والصحة، لافتًا إلى ما تتمتع به المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية من خبرات أكاديمية وكوادر بشرية وإمكانيات مادية تُسهم في دعم كافة المجالات التنموية.

(3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا البريطانية، وذلك لدعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المحلية ونظيراتها من المؤسسات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبدأ المرجعية الدولية، مشيرًا إلى أن تدويل التعليم العالي المصري يُسهم فى خطة الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية متميزة في المنطقة العربية والشرق الأوسط واستثمار تاريخها الطويل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

(4) أظهرت نتائج الجامعات المصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، وظهور 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة مُدرجة بالتصنيف على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، لافتًا إلى الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية بدخولها في هذه النسخة من التصنيف التي تركز على اكتشاف أفضل الجامعات حول العالم في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات، وثمّن الوزير التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في مجال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، مشيرًا إلى حرصه منذ توليه حقيبة التعليم العالي على إدخالها بالجامعات المصرية ودعم تبني الوزارة لأهميتها في مواجهة التحديات التنموية المعاصرة والتي تتطلب التعاون بين التخصصات للوصول إلى حلول مُبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بتلك التحديات.

(5) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس، وأكد الوزير أن مؤتمر طب عين شمس يكتسب أهمية كبيرة، حيث يُعد منصة علمية مُتميزة ليس فقط لتبادل المعرفة، ولكن أيضًا كدعوة للعمل الجماعي الذي يجمع نُخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومُختلف دول العالم؛ لمُناقشة أحدث المُستجدات الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، وأكد الوزير أن مؤتمر طب عين شمس يكتسب أهمية كبيرة، حيث يُعد منصة علمية مُتميزة ليس فقط لتبادل المعرفة، ولكن أيضًا كدعوة للعمل الجماعي الذي يجمع نُخبة من الخبراء والباحثين من مصر ومُختلف دول العالم؛ لمُناقشة أحدث المُستجدات الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأورام.

(6) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والمهندس فيفك كاندي رئيس شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا لمناقشة سبل التعاون المشترك في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500)، وأكد الوزير اهتمام وزارة التعليم العالي بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز والاستفادة من خبراتها الدولية في تشغيل مشروع مستشفى 500500 وفق أحدث المواصفات العالمية. وأشار إلى أهمية المشروع داخل منظومة المستشفيات الجامعية والدور الكبير للمعهد القومي للأورام في تقديم خدمات علاجية متميزة لمرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط.