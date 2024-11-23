أخبار مصرية

حياة كريمة تطلق 10 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 23 و 24 نوفمبر للكشف والعلاج على المواطنين بالمجان .

 


 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية، التي سيتم إطلاقها ستستهدف عدد من  التخصصات الطبية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد -  الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل » . 

وكشفت وزارة  الصحة والسكان ، عن المناطق والمحافظات التي سيتم استهدافها عن طريق القوافل الطبية، لتقديم الخدمات للمواطنين ، والتي جاءت كالتالي: - 

  • قرية بهيج مركز أسيوط بمحافظة أسيوط العقادة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية شكشوك مركز ابشواى بمحافظة الفيوم
  • مركز طبي حدائق العاصمة مركز منطقة بدر بمحافظة القاهرة.
  • ساقية المنقدى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
  • معصرة نعسان مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.
  • عرابة أبو دهب مركز سوهاج بمحافظة سوهاج.
  • أبو عطية مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
  • المثانى مركز النجيلة بمحافظة مطروح.
  • البحري قامولا مركز نقادة بمحافظة قنا.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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