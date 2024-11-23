حياة كريمة تطلق 10 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 23 و 24 نوفمبر للكشف والعلاج على المواطنين بالمجان .





وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية، التي سيتم إطلاقها ستستهدف عدد من التخصصات الطبية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل » .