حياة كريمة تطلق 10 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 23 و 24 نوفمبر للكشف والعلاج على المواطنين بالمجان .
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية، التي سيتم إطلاقها ستستهدف عدد من التخصصات الطبية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل » .
وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن المناطق والمحافظات التي سيتم استهدافها عن طريق القوافل الطبية، لتقديم الخدمات للمواطنين ، والتي جاءت كالتالي: -
- قرية بهيج مركز أسيوط بمحافظة أسيوط العقادة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية شكشوك مركز ابشواى بمحافظة الفيوم
- مركز طبي حدائق العاصمة مركز منطقة بدر بمحافظة القاهرة.
- ساقية المنقدى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
- معصرة نعسان مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.
- عرابة أبو دهب مركز سوهاج بمحافظة سوهاج.
- أبو عطية مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
- المثانى مركز النجيلة بمحافظة مطروح.
- البحري قامولا مركز نقادة بمحافظة قنا.