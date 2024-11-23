سويلم يتابع موقف حملة التوعية المائية ”على القد” التى اطلقتها الوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - - الدكتور سويلم : أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، ودور هام لأئمة وعلماء الأوقاف ووعاظ الازهر الشريف في نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين

- عقد ٨١ ندوة لأئمة الاوقاف بحضور ١٩٨٠ إماماً وواعظا لإحاطة الأئمة بأبعاد قضية المياه ومن ثم توعية المواطنين

- عقد ٤٩ ندوة بحضور ٢١٦٥ من طلبة المدارس والمعاهد العليا

- الإعداد لندوات تفاعلية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام عن موقف حملة التوعية المائية التى اطلقتها الوزارة مؤخرا تحت عنوان "على القد" بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ، والتأكيد على الدور الهام والفعال لأئمة وعلماء الأوقاف ووعاظ الازهر الشريف في نشر المعلومات الصحيحة الخاصة المياه بين المواطنين من خلال المنابر الدينية والدروس والخطب ، مع قيام الوزارة بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر لتصحيح اى مفاهيم قد تكون متداولة بين بعض المواطنين .

وقد اوضح التقرير قيام ٢١ ادارة مركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات الجمهورية وبالتعاون مع المكتب الاعلامى بالوزارة بعقد مجموعة من اللقاءات والندوات التوعوية والتى تضمنت ٨١ ندوة لأئمة الاوقاف بحضور ١٩٨٠ إماماً وواعظا ، وذلك لإحاطة الأئمة بأبعاد قضية المياه ومن ثم توعية المواطنين بتحديات المياه ودعوتهم للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة فى هذا المجال .

كما تم أيضا عقد عدد ٤٩ ندوة بحضور ٢١٦٥ من طلبة المدارس بمراحلها المختلفة والمعاهد العليا بمحافظات ( الشرقية - القليوبية - الغربية - الاسماعيلية - كفر الشيخ - اسيوط - سوهاج - البحيرة - دمياط - القاهرة - المنيا - اسوان - المنيا - الجيزة - قنا - الاسكندرية - الفيوم - بنى سويف - جنوب سيناء - الدقهلية - بورسعيد ) ، وذلك بحضور مسئولى وزارة الموارد المائية والري وشركات مياه الشرب والصرف الصحى و وزارتى الزراعة والبيئة ، كما يجرى الإعداد للعديد من الندوات التفاعلية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والثقافة ، والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والتى ستنفذ عن طريق السادة رؤساء الادارات المركزية ومديرى عموم الرى بالمحافظات وبمشاركة فرق التوعية المائية بالوزارة .

وقد وجه الوزير بإستمرار أنشطة الحملة مع وضع برنامج للتقييم والمتابعة لانشطتها معتمدا على مؤشرات واضحة لمدى تحقيق الحملة لأهدافها .