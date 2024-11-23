اقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتأتي مشاركة الهيئة من خلال جناحها بمعرض IMCE3 2024، داخل قاعة 1 (جناح 1E40)، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواجد في مختلف المحافل المحلية والدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الخدمية والصناعية المستهدفة.