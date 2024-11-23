رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميرك تشمل عدة محاور .. أبرزها تدريب مقدمي الخدمة الصحية والتوعية الصحية والبحث العلمي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق على وضع خارطة طريق بالتعاون بين الجانبين لعلاج أمراض الغدة الدرقية وهرمون النمو والتصلب المتعدد والأورام.. تبدأ برحلة المريض داخل المنشأة مرورًا بوضع خطط علاجية ذات مرجعية علمية ثم توعية المرضى وتثقيفهم بالخطة العلاجية وصولًا لتقييم الخطط العلاجية من حيث المأمونية والفاعلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استخدام آليات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل البيانات وعمل"dashboard" كمؤشرات آداء عن خريطة الأمراض واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة أبرز مجالات التعاون.. ويؤكد: نمتلك قاعدة بيانات متكاملة تدعم تحديد خطط الإنتاج المستقبلية لشركات الأدوية بناءً على الاحتياجات الفعلية والنتائج الإكلينيكية مع التركيز على تعزيز الأبحاث العلمية لتطوير العلاجات والأدوية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا في بناء نظام متكامل لإدارة الدواء بالمنشآت الصحية للهيئة من خلال لجنة تقييم الأدوية وتطبيق نظام إلكتروني شامل يتضمن التسجيل والتكويد وتفعيل الوصفات الطبية الإلكترونية مع تقديم العلاج وفقًا لبروتوكولات إكلينيكية موحدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: هيئة الرعاية تصدر سنويًا 27مليون وصفة طبية الكترونية

المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك: يشيد بدور هيئة الرعاية الصحية في إحداث طفرة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة ويُعرب عن تطلع الشركة لشراكة استراتيجية مع الهيئة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور شريف السداوي المدير العام والعضو المنتدب لشركة "ميرك ـ مصر"، إحدى كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال صناعة الأدوية والتقنيات الطبية، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم كبداية لشراكة استراتيجية بين الجانبين تتضمن التعاون في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية، رفع الوعي الصحي، وتعزيز البحث العلمي .

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تحديد خطط الإنتاج المستقبلية لشركات الأدوية، بناءً على الاحتياجات الفعلية للسوق المصري والنتائج الإكلينيكية، ما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية المستدامة، لافتًا أن الهيئة تتبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن معيار استخدام الأدوية في منشآت الهيئة يعتمد بشكل أساسي على فعالية الدواء وسلامته ومأمونيته.

وتابع رئيس الهيئة، أن التعاون بين الجانبين من المقرر أن يمتد ليشمل التركيز على الاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات الصحية، مما يتيح إنشاء لوحات مؤشرات أداء (dashboards) لرصد خريطة الأمراض ودعم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة.

وأضاف : أن الهيئة نجحت في بناء نظام متكامل لإدارة الأدوية بمنشآتها الصحية، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأدوية وتطبيق نظام إلكتروني شامل لتسجيل الأدوية وتكويدها، فضلًا عن الوصفات الطبية الإلكترونية، وتقديم العلاج وفق بروتوكولات إكلينيكية موحدة تضمن تقديم خدمات علاجية بمعايير عالمية، مشيرًا أن الهيئة تصدر 27مليون وصفة علاجية إلكترونية سنويًا .

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور السبكي على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية العريقة مثل "ميرك"، منوهًا أن هذا التعاون يعكس إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وبما ينعكس على جودة مخرجات الخدمة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أشاد المدير العام والعضو المنتدب لشركة"ميرك" بالدور الريادي للهيئة العامة للرعاية الصحية في تحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأعرب عن تطلع شركته إلى شراكة استراتيجية تسهم في تحسين تجربة المرضى ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

هذا، وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور شريف كمال ، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، الدكتور محمد شعبان، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتورة رضوى عبد العظيم، مسؤول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومن جانب شركة ميرك كلًا من دكتورة ماريان فيكتور، رئيس قسم الفعاليات والاتصالات بالشركة، الدكتور أحمد عبد المنعم، مدير الوصول إلى الأسواق والاستراتيجيات، دكتور محمود مشكي، مسؤول الوصول إلى الأسواق.