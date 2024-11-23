نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: التفاصيل الكاملة وتكلفة الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول، عبر المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي للوزارة، عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد توقف دام منذ يونيو الماضي.

تهدف الخطوة إلى التيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وفعال للطاقة.

تفاصيل تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

التكلفة الإجمالية: تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 16 ألف جنيه.

تشمل هذه التكلفة:

نصيب العميل في تمويل محطات تخفيض الضغط .

. شبكات الضغط والمنظمات.

والمنظمات. التركيب الداخلي والخارجي.

العدادات والتحويلات.

الجزء المخصص للعميل: يتحمل العميل مبلغ 5200 جنيه فقط من التكلفة الإجمالية.

نظام التقسيط:

يتم تقسيط هذا المبلغ على 7 سنوات .

. دون مقدم ودون فوائد.

قيمة القسط الشهري لتوصيل الغاز الطبيعي

وفقًا للوزارة:

تبلغ قيمة القسط الشهري 62 جنيهًا فقط .

. يتم إدراج القسط في فاتورة الغاز الشهرية، مما يجعل السداد سهلًا ومباشرًا دون الحاجة إلى معاملات إضافية.

أهمية الخطوة

تشجيع المواطنين على التحول للغاز الطبيعي:

الغاز الطبيعي أكثر كفاءة واقتصادية مقارنة بأسطوانات الغاز التقليدية.

تخفيف الأعباء المالية:

نظام التقسيط دون فوائد يجعل الخدمة متاحة لجميع الشرائح.

تحقيق أهداف الاستدامة:

يساهم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يدعم البيئة.