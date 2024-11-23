نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

النهار:

معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

على كافة الأنحاء. نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الليل:

مائل للبرودة بشكل واضح على كافة المناطق.

ظواهر جوية:

شبورة مائية صباحية تؤثر على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

المنطقة العظمى (°C) الصغرى (°C) القاهرة 27 18 الإسكندرية 26 14 شرم الشيخ 28 19 الأقصر 30 14 أسوان 28 15 الغردقة 29 19 مطروح 24 16 كاترين 20 7

حالة البحرين

البحر المتوسط:

حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة.

خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر.

من متر إلى 1.75 متر. الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر:

حالة البحر: معتدلة.

معتدلة. ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.25 متر.

من 1.5 إلى 2.25 متر. الرياح السطحية: شمالية غربية.

الأيام القادمة (اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر)

انخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار 3-4 درجات مئوية على أغلب المناطق.

بمقدار 3-4 درجات مئوية على أغلب المناطق. نشاط الرياح: يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

يزيد الإحساس ببرودة الطقس. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط (ارتفاع الموج يصل إلى 4-5 أمتار).

على البحر المتوسط (ارتفاع الموج يصل إلى 4-5 أمتار). أمطار متفاوتة الشدة متوقعة على شمال البلاد.

نصائح هامة من الأرصاد

التنقل صباحًا:

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.

الملابس:

يُفضل ارتداء ملابس خريفية متوسطة السمك خلال النهار، مع جاكيت خفيف ليلًا.

الأنشطة البحرية:

تجنب الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط بسبب اضطراب حركة الأمواج.

تجنب المفاجآت الجوية: