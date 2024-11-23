نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات جوية غدًا الأحد 24 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس غدًا الأحد 24 نوفمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مع فرص لحدوث أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

تفاصيل حالة الطقس

النهار:

مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الليل:

بارد على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى 23°C 15°C الوجه البحري 22°C 15°C السواحل الشمالية الغربية 20°C 15°C السواحل الشمالية الشرقية 22°C 16°C جنوب سيناء والبحر الأحمر 26°C 17°C شمال الصعيد 24°C 13°C جنوب الصعيد 29°C 16°C

الظواهر الجوية المتوقعة

انخفاض درجات الحرارة بمقدار 3-4 درجات مئوية. نشاط الرياح، مما يزيد الإحساس بالبرودة. سقوط أمطار متفرقة، متفاوتة الشدة، على شمال البلاد.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس

ارتداء الملابس المناسبة:

يُفضل ارتداء ملابس خريفية متوسطة السمك، مع جاكيت أو شال في الصباح الباكر والليل.

الحذر أثناء القيادة:

توخي الحذر عند القيادة خلال الساعات المبكرة (4-7 صباحًا) بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة.

التعامل مع الأمطار:

تجهيز مظلات أثناء التواجد خارج المنزل في المناطق التي قد تشهد أمطارًا.

تجنب الأنشطة البحرية: