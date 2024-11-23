نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الأحد 24 نوفمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث تتوقع انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصل إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، مما يعزز الشعور بالبرودة.

أماكن سقوط الأمطار

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمالية لتساقط حبات البرد وحدوث ضربات البرق، خاصة في الإسكندرية وضواحيها الغربية.

: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمالية لتساقط حبات البرد وحدوث ضربات البرق، خاصة في الإسكندرية وضواحيها الغربية. مدن الدلتا : أمطار غزيرة متوقعة في كفر الشيخ وشمال البحيرة، مثل إدكو ورشيد والمحمودية، وتمتد إلى كفر الدوار ودمنهور.

: أمطار غزيرة متوقعة في كفر الشيخ وشمال البحيرة، مثل إدكو ورشيد والمحمودية، وتمتد إلى كفر الدوار ودمنهور. شرق الدلتا وشمال سيناء: أمطار متفرقة على شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، مع احتمال وصولها إلى مناطق متفرقة من وسط وشرق الدلتا مثل المحلة الكبرى وشمال الشرقية.

حركة الرياح وتأثيرها

يتوقع خبراء الأرصاد نشاطًا ملحوظًا في الرياح على مناطق متعددة، أبرزها:

الدلتا والقاهرة ومدن القناة : رياح قوية تزيد من الإحساس بالبرودة.

: رياح قوية تزيد من الإحساس بالبرودة. خليج السويس والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية: نشاط الرياح قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط : حالة البحر شديدة الاضطراب غدًا الأحد، مع ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار وزيادة في سرعة الرياح، ويستمر الاضطراب بشكل أخف يوم الإثنين.

: حالة البحر شديدة الاضطراب غدًا الأحد، مع ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار وزيادة في سرعة الرياح، ويستمر الاضطراب بشكل أخف يوم الإثنين. البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و2.5 متر.

نصائح الأرصاد للسكان

تجنب الاقتراب من الأشجار أو الأعمدة الكهربائية أو اللوحات الإعلانية أثناء الرياح القوية، خاصة في المدن الساحلية.

ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب برودة الطقس، خاصة خلال الليل وفي الصباح الباكر.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

توقعات درجات الحرارة