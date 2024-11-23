صحة البحر الأحمر: تقديم توعية لـ22 ألف مستفيد منذ بدء مبادرة "بداية جديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - اعلن مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أن تم تقديم توعية صحية لـ 22 ألف و333 مواطن، منذ انطلاق مبادرة بداية حديدة حتي منتصف نوفمبر الجارى، وذلك تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ البحر الأحمر.

واكد اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم عقد 1355 ندوة تثقيفية 3609 لقاءات للتوعية المجتمعية الصحية من شخص لشخص بمحافظة البحر الأحمر، وتحت إشراف دكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الإعلام السكاني والثقافة الصحية

واضاف وكيل وزارة الصحة انه تم تقديم التوعية الصحية، من خلال مسئولي الثقافة الصحية والاعلام والتربية السكانية ، التي تجوب محافظة البحر الأحمر، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية، والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

واوضح ان شملت خطة فرق الثقافة الصحية والاعلام السكاني التوعية بجميع المنشآت الصحية والمصالح الحكومية والمدارس لرفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب المدارس وكادر الهيئة التدريسية ، الي جانب التوعية في بعض مراكز الشباب عن سائر موضوعات الخطط الوزارية التي تهدف الي رفع الوعي الصحي للمواطنين.

كذلك بالاضافة التي توعيتهم بمبادرات الصحة العامة (100 يوم صحة)، والتي تضمنت (مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي).

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ان ادارة التثقيف الصحي تواصل التوسع في حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة، والرد على استفساراتهم بشكل لحظي على أرض الواقع من خلال فرق الثقافة الصحية والاعلام السكاني.