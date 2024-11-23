حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 24-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-11-2024

مهنياً: حان الوقت للتصرف بنضج وموضوعية، على الأرجح أخطأت في بعض الأحيان وتصرّفت بأسلوب طائش، اليوم تملك القدرة على انجاز أعمالك بصورة مرضية جداً.

عاطفياً: ترتاح العلاقة المتينة لعودة الهدوء وبما انّك أخطأت تجاه الحبيب لا بدّ من ان تعتذر وتتنازل ارضاءً له.

صحياً: أمراض القلب من الأمراض الخطيرة المحدقة بالجميع، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.

حظك اليوم برج الثور الاحد 24-11-2024

مهنياً: تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء، لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين.

عاطفياً: تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً، تذكّر يا عزيزي أنك صاحب التأثيرات السلبيّة وأنك المشاكس الأول سواء أكنت واعياً لهذه التأثيرات أم لا.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تهملها بل توجه فوراً إلى طبيبك المعالج ليصف لك الدواء الناجع.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-11-2024

مهنياً: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات مليئة تبشرك بمستقبل واعد جداً.

عاطفياً: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل .

صحياً: آن الوقت لتعتمد نظاماً غذائياً محدداً، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية .

حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-11-2024

مهنياً: يطالعك هذا اليوم بأخبار جيّدة ويفاجئك ببعض التطورات التي تزعزع استقرارك نسبياً ولا سيما على الصعيد المهني.

عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك.

صحياً: الخضار والفاكهة ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحياً .

حظك اليوم برج الاسد الاحد 24-11-2024

مهنياً: مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك المستقبلية مخافة أن تعاكسك الظروف وتسبّب لك الفشل أو الإرباك .

عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما .

صحياً: يجب أن تكون مستعداً دائماً للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-11-2024

مهنياً: تتحمس لكل ما هو جديد وجريء، وتميل الى مشاركة الزملاء نشاطاتهم وتسعى لإرضائهم، كل الظروف والاوضاع مؤاتية للتحرك والعمل على نطاق واسع.

عاطفيا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.

صحياً: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-11-2024

مهنياً: إنه يوم جميل يا عزيزي، الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت.

عاطفياً: تتمتع بالثقة والهدوء والنضج وترغب في اتخاذ قرار او حسم مسألة عاطفية تشغل بالك، فتتلقى جواباً يشفي غليلك.

صحياً: أنت وحدك تتحمل مسؤولية تدهور وضعك الصحي، السبب واضح إهمال وعدم التقيد بنصائح الطبيب وعدم أخذها على محمل الجد.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-11-2024

مهنياً: نتفتح أبواب النجاح لك على مصاريعها وتعرف ازدهاراً في عملك، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن تتكرر.

عاطفياً: يدخل فينوس إلى منزلك السادس وقد يركز الضوء على وضع صحي أو يرى حباً ينمو مع أحد العاملين في السلك الطبي.

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 24-11-2024

مهنياً: الكثير من المعوقات تعترض طريقك، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطي ذلك بدون أن تدفع ثمناً باهظاً.

عاطفياً: تفرض الغيرة نفسها وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك، يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقعا في المحظور.

صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-11-2024

مهنياً: تتعاون بايجابية كبيرة مع الزملاء، وهذا محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.

عاطفياً: كن اكثر وضوحاً مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس ذلك على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-11-2024

مهنياً: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصاً انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل.

عاطفياً: تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من الأتعاب الناجمة عن ساعات العمل الطويلة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-11-2024

مهنياً: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومستبدًّا بآرائك.

عاطفياً: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات العاطفية المميزة.

صحياً: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك أو يسبب لك السمنة أو ارتفاعاً في الضغط.