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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 24-11-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-11-2024

مهنياً: حان الوقت للتصرف بنضج وموضوعية، على الأرجح أخطأت في بعض الأحيان وتصرّفت بأسلوب طائش، اليوم تملك القدرة على انجاز أعمالك بصورة مرضية جداً.

عاطفياً: ترتاح العلاقة المتينة لعودة الهدوء وبما انّك أخطأت تجاه الحبيب لا بدّ من ان تعتذر وتتنازل ارضاءً له.

صحياً: أمراض القلب من الأمراض الخطيرة المحدقة بالجميع، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.

حظك اليوم برج الثور الاحد 24-11-2024

مهنياً: تجنب قدر الإمكان استفزاز الزملاء، لأن ذلك سيولد لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين.

عاطفياً: تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً، تذكّر يا عزيزي أنك صاحب التأثيرات السلبيّة وأنك المشاكس الأول سواء أكنت واعياً لهذه التأثيرات أم لا.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل الصحية المتصلة بالجهاز العصبي والقنوات الهضمية، لا تهملها بل توجه فوراً إلى طبيبك المعالج ليصف لك الدواء الناجع.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-11-2024

مهنياً: تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث وستجد بانتظارك صفحات مليئة تبشرك بمستقبل واعد جداً.

عاطفياً: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل .

صحياً: آن الوقت لتعتمد نظاماً غذائياً محدداً، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية .

حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-11-2024

مهنياً: يطالعك هذا اليوم بأخبار جيّدة ويفاجئك ببعض التطورات التي تزعزع استقرارك نسبياً ولا سيما على الصعيد المهني.

عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك.

صحياً: الخضار والفاكهة ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحياً .

حظك اليوم برج الاسد الاحد 24-11-2024

مهنياً: مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك المستقبلية مخافة أن تعاكسك الظروف وتسبّب لك الفشل أو الإرباك .

عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما .

صحياً: يجب أن تكون مستعداً دائماً للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-11-2024

مهنياً: تتحمس لكل ما هو جديد وجريء، وتميل الى مشاركة الزملاء نشاطاتهم وتسعى لإرضائهم، كل الظروف والاوضاع مؤاتية للتحرك والعمل على نطاق واسع.

عاطفيا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار.

صحياً: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-11-2024

مهنياً: إنه يوم جميل يا عزيزي، الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت.

عاطفياً: تتمتع بالثقة والهدوء والنضج وترغب في اتخاذ قرار او حسم مسألة عاطفية تشغل بالك، فتتلقى جواباً يشفي غليلك.

صحياً: أنت وحدك تتحمل مسؤولية تدهور وضعك الصحي، السبب واضح إهمال وعدم التقيد بنصائح الطبيب وعدم أخذها على محمل الجد.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-11-2024

مهنياً: نتفتح أبواب النجاح لك على مصاريعها وتعرف ازدهاراً في عملك، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة لن تتكرر.

عاطفياً: يدخل فينوس إلى منزلك السادس وقد يركز الضوء على وضع صحي أو يرى حباً ينمو مع أحد العاملين في السلك الطبي.

صحياً: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 24-11-2024

مهنياً: الكثير من المعوقات تعترض طريقك، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطي ذلك بدون أن تدفع ثمناً باهظاً.

عاطفياً: تفرض الغيرة نفسها وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك، يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقعا في المحظور.

صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-11-2024

مهنياً: تتعاون بايجابية كبيرة مع الزملاء، وهذا محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.

عاطفياً: كن اكثر وضوحاً مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس ذلك على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-11-2024

مهنياً: اللعب تحت الطاولة لا يفيد، وخصوصاً انك تمتلك الجرأة الكافية لتحديد أولوياتك في العمل.

عاطفياً: تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من الأتعاب الناجمة عن ساعات العمل الطويلة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-11-2024

مهنياً: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومستبدًّا بآرائك.

عاطفياً: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات العاطفية المميزة.

صحياً: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك أو يسبب لك السمنة أو ارتفاعاً في الضغط.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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