نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس قبرص يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد زعزوع، سفير مصر في نيقوسيا، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس.

وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد إجراء مقابلة ثنائية بين السفير المصري والرئيس القبرصي، حيث تمت المقابلة في أجواء ودية، قدم خلالها الرئيس القبرصي التهنئة للسفير المصري على تولي مهامه الجديدة، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص الجانب القبرصي على تقديم جميع سبل الدعم للسفير المصري الجديد لتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد السفير محمد زعزوع على اعتزامه بذل الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وتكثيف الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتنمية التبادلات الحكومية والشعبية بين مصر وقبرص، مسلطا الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما استعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.