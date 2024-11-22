نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات المتجه لدير الأنبا أنطونيوس - آخر طريق الجلالة، مدخل طريق الأنبا أنطونيوس، اتجاه الزعفرانة، قسم غارب، بعد تحسن حالتهم.

حادث انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة تم نقل 31 منهم، بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما تم إسعاف 21 مصاب بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، وما تزال المتابعة مستمرة.

وكان قد تم الدفع بـ 35 سيارة إسعاف لمكان انقلاب أتوبيس رحلات نهاية طريق الجلالة من جانب الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة.

وعند وصول سيارات الإسعاف، تبين إصابة 31 فتاة كانوا فى طريقهم إلى دير الأنبا انطونيوس، والمصابين هم: