نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعتمد 62 خطيبًا من المحالين للمعاش تقديرًا لجهودهم الدعوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ٦٢ خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على تقدير جهودهم الدعوية الممتدة عبر سنوات الخدمة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي دعمًا لدورها في تمكين علمائها من مواصلة نشر رسالة الإسلام السمحة حتى بعد التقاعد.

شمل الاعتماد 60 خطيبًا على بند التحسين، مع إتاحة الفرصة لاثنين آخرين لتعديل وضعيهما إلى بند التحسين بعد مرور ستة أشهر، ويؤكد هذا التوجه اهتمام الوزارة بتعزيز استقرار الخطباء المهني والاجتماعي، وتقديرها لعطائهم المتواصل في خدمة الدين والمجتمع.

أولا: اعتماد ٦٠ خطيبًا على بند التحسين، وهم:

١. عبد المنعم عبد الفتاح أحمد شبيكة - المنيا

٢. صالح أحمد فراج حسن - المنيا

٣. سعد عبد الله سعد أحمد - المنيا

٤. سعد إسماعيل حسن - المنيا

٥. أحمد عبد الله محمد علي - المنيا

٦. علي عبد العزيز محمد مصطفي - القليوبية

٧. عبد الرحمن عبد الحفيظ عبد الله سليمان - القليوبية

٨. راضي السيد حامد سالم - القليوبية

٩. محمد عبد الفتاح محمود غالي - القليوبية

١٠. طلعت إبراهيم غنيمي غنيمي - القليوبية

١١. الغزالي عبد العزيز حفني رمضان - القليوبية

١٢. عادل عبد الحميد السيد صبيح - القليوبية

١٣. محمد حسان محمد أحمد - القليوبية

١٤. محمد محمد عبد المنعم خير الدين - القليوبية

١٥. محمد حسن محمد حسن - القليوبية

١٦. هلال محمد محمود محمد - القليوبية

١٧. محمد سيد أحمد معوض - القليوبية

١٨. عبد الناصر طه أحمد سيد - بني سويف

١٩. عبد الحكيم أحمد نصر الله - بني سويف

٢٠. سعد إكرام محمود سيد - بني سويف

٢١. شعبان محمد عبد اللطيف سرحان - بني سويف

٢٢. حسب النبي محمد حسن عمار - بني سويف

٢٣. طنطاوي عبد الحكم عبد العاطي - بني سويف

٢٤. شعبان بكر يوسف أحمد - بني سويف

٢٥. عبد العال عبد الوهاب مشرف عامر - بني سويف

٢٦. عبد الحليم كمال عبد الحليم كريم - بني سويف

٢٧. عيد قطب عبد الجواد محمد - بني سويف

٢٨. حسين محمد كامل حميدة - بني سويف

٢٩. محمد عيد حامد محمد - بني سويف

٣٠. فالح رمضان محمد سيد - بني سويف

٣١. السيد علي أحمد علي أحمد - الإسماعيلية

٣٢. محمود صديق أحمد محمود - الإسماعيلية

٣٣. مجدي عاشور أمير محمد - الإسماعيلية

٣٤. صلاح حسن إسماعيل محمد - الإسماعيلية

٣٥. علي محمد إلى عبد الرحمن - الإسماعيلية

٣٦. أحمد محمد أحمد محمد - الإسماعيلية

٣٧. سيد أحمد حسن محمد - الإسماعيلية

٣٨. عبد المجيد محمد عودة محمد - الإسماعيلية

٣٩. طارق حسن محمد حسن - الإسماعيلية

٤٠. عبد الجواد محمد عبد الجواد الرفاعي - الإسماعيلية

٤١. عادل عبد الفتاح أحمد إبراهيم - الإسماعيلية

٤٢. بلال عبد العزيز حمودة عبد المنعم - الإسماعيلية

٤٣. محمد جمال إبراهيم محمد - الإسماعيلية

٤٤. عبد الستار عمر محمد بدران - الإسماعيلية

٤٥. السيد ناصر أحمد - البحر الأحمر

٤٦. عبد العزيز سعيد محمد - البحر الأحمر

٤٧. عبد الوهاب سعد سالم - البحر الأحمر

٤٨. محمد السيد علي جاد - البحر الأحمر

٤٩. ناصر يوسف يوسف بدر الدين - البحيرة

٥٠. مصطفي محمد محمد الجندي - البحيرة

٥١. عبد المنعم سعد علي زهران - البحيرة

٥٢. سعد عبد المنعم سليمان شرارة - البحيرة

٥٣. ناصر محمود طلبة منيسي - البحيرة

٥٤. محمود زكريا إبراهيم عطا الله - البحيرة

٥٥. مكرم فوزي عبد الحميد علي - البحيرة

٥٦. إبراهيم حسين سعد الششتاوي - البحيرة

٥٧. سمير محمود طلبة مسلم - البحيرة

٥٨. أحمد إبراهيم أحمد حنفي - البحيرة

٥٩. رمضان حسن أحمد سلامة - البحيرة

٦٠. أيمن إبراهيم السيد بدر - البحيرة

ثانيًا: اعتماد اثنين من خطباء المكافأة، ويحق لهما التقدم بعد ستة أشهر لتعديل وضعيهما ليكونا على بند التحسين، وهما:

١. محسن صبري أحمد ملوك - البحيرة

٢. سعد محمد سعد الكشحت - البحيرة

والوزارة ترجو لهم التوفيق