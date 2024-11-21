نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسرع قطارات السكة الحديد.. "دوت الخليج" تنشر مواعيد وأسعار قطار تالجو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد وأسعار قطار تالجو الذي يُعد الأسرع على خطوطها، والذي يعمل على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - الإسكندرية"، مع تحديد محطات الوقوف لكل خط. ويتميز القطار بالسرعة العالية والخدمات المتميزة.
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:
- القطار رقم 2025: يقوم من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.
- القطار رقم 2023: يقوم من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.
- القطار رقم 2027: يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.
مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة
- القطار رقم 2022: يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 9:30 صباحًا (أيام الجمعة والعطلات).
- القطار رقم 2024: يقوم من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.
- القطار رقم 2026: يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.
أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية
- الدرجة الأولى: 275 جنيهًا.
- الدرجة الثانية: 175 جنيهًا.
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان
- القطار رقم 2030: يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.
- القطار رقم 2031: يقوم من أسوان الساعة 7:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.
محطات الوقوف على خط القاهرة - أسوان
ويشمل القطار خلال رحلتي الذهاب والعودة المحطات التالية: "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - كوم أمبو - أسوان".
أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان
- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.
- قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.
- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.
- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.
- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.