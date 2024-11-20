محافظ شمال سيناء يلتقي نائب وزير الأوقاف وقافلة دعوية من الأزهر تصل العريش الجمعة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - التقى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد خضر، نائب وزير الأوقاف ورئيس القطاع الديني بالوزارة، في حضور عدد من قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف بشمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي، مؤكداً على أن التقاليد والعادات الاجتماعية التي تسود المجتمع السيناوي ساعدت في القضاء على الإرهاب.

وتصل قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء الجمعة القادمة الموافق 23 من نوفمبر الجاري ليتحدث الجميع بصوت واحد مبينين احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة، وذلك تحت عنوان: "أنت عند الله غال"، وذلك تحقيقا للمحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان.

تأتي هذه القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.