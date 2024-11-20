حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتنفيذ المبادرة الرئاسية" بداية جديدة " والموقف التنفيذي للموجة الـ24 لإزالة التعديات

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة وعلي رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القري والمدن والمراكز ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي حرص الحكومة بدعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة علي الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع لزيادة أسعارها بصورة غير مبررة وذلك بالتعاون بين أجهزة المحافظات التنفيذية ومديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك .

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق الاستقرار فى الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما تطرق اللقاء الي جهود محافظة البحيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

حيث عرضت محافظ البحيرة المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها علي أرض مختلف المراكز بالمحافظة في كافة المجالات وعلي رأسها التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشه للأسر ورفع الأعباء عن كاهلهم وكذا الخدمات الصحية والتعليمة الأخري .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال٢٤ لإزالة التعديات .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي ضرورة استمرار حملات الإزالات ضمن الموجة الحالية لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر علي ان هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم لسير المرحلة الثانية من موجة الإزالات الحالية ، حيث تقوم بالمرور الميداني لمتابعة حملات الإزالات علي أرض الواقع وتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق المستهدف منها .

وفي إطار الاستعدادات الجارية من المحافظة لاستقبال فصل الشتاء .. تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة جاكلين عازر الجهود الحالية من المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وصيانتها لضمان سهولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار بكفاءة مع حلول فصل الشتاء.

وقالت محافظ البحيرة أنها تتابع مع مديرية الطرق والنقل أعمال مسح وتمهيد طبانات الطرق في العديد من المراكز وإزالة أي تعديات عليها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان جاهزية الطرق لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار .