نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشدد على متابعة تنفيذ قرار غلق المحال العامة بالمواعيد الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور بجوله مسائية للوقوف علي حاله النظافة والإشغالات وتواجد فرق العمل بالورديات الليلية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع الملك فيصل حيث كلف المحافظ بمواصلة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوي النظافة بشكل دوري.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء المعنية بعدم السماح باي تعديات علي الطريق العام ومتابعه التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الشتوية وخطط ترشيد استهلاك الكهرباء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة شارع العريش أحد الشوارع التجارية بالمحافظة حيث شدد المحافظ علي رئيس حي الطالبية بمنع كافة أوجه التعدي والإشغال علي الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الردع بالطريق ورفع اي حالات تعدي علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد حاله النظافة بانفاق عمرو بن العاص والكرتون بحي الهرم وذلك استجابة لشكوي المواطنين.

حيث كلف المحافظ بتوجيه حملات نظافة دورية للتأكد من كفاءة النظافة بالانفاق ومنع تراكم اي مخلفات بها مع تكليف نائب رئيس الحي المختص بالمرور الدوري لمعاينة حاله النظافة بكلا منهم وتمهيده لحركة سير المواطنين.

كما كلف المحافظ برفع كفاءة نفق عمرو بن العاص ومنع اي إشغالات به مع تجهيز عددًا من الباكيات التجارية لطرحها علي الراغبين.

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد طريق صفط اللبن ـ كرداسة موجها رئيس المركز بمنع اي اعمال إلقاء للمخلفات والرتش علي جانبي الطريق وتنظيم اكمنه لضبط السيارات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ علي حالة الطريق وفي حال ضبط مركبات مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء المعنية.