نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة (164) متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين والدفعتين (10) ذكور و(9) إناث بالمعاهد الصحية وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقديمى من رئيس فرع الانتقاء والتوجيه تناول كافة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التى تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الإختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الإطلاع والارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم طبقًا لتخصصاتهم المختلفة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة على أن القوات المسلحة تحرص على اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الاختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار

أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات

الطالب وقدرته على اجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل اختبار بكل حيادية ونزاهة وحضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة