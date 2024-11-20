إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى بين منتخب الشباب وليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين منتخبى مصر وليبيا للشباب في المباراة المقامة حاليا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو منتخب مصر للشباب وأهدار العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق عمر خالد بيبو ومحمد زعلوك بينما لم يظهر هجمات للاعبو المنتخب الليبى.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المباراة بتشكيل كالتالى : عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستانجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

وكان تعادل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع نظيره الجزائري بهدف لمثله، أحرز محمد زعلوك هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 وبن أحمد كوحيلي الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

ويتصدر منتخب المغرب لجدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة وليبيا لا شيء.