نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وقيمتها وأماكن الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الموظفون العاملون في الهيئات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث أكدت وزارة المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأحد 24 نوفمبر 2024.

سيتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية.

تفاصيل مواعيد صرف الرواتب المتأخرة

تم تخصيص أيام 7 و10 و11 من نوفمبر لصرف المستحقات المتأخرة لموظفي الدولة. يمكن للموظفين استلام رواتبهم من أي وقت بعد بدء الصرف في اليوم المحدد لكل جهة إدارية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024:

من المتوقع أن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في يوم 22 من الشهر نفسه، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024:

تتفاوت قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024 حسب الدرجات الوظيفية، وهي على النحو التالي:

الدرجة السادسة : 6000 جنيه

: 6000 جنيه الدرجة الخامسة : 6500 جنيه

: 6500 جنيه الدرجة الرابعة : 7000 جنيه

: 7000 جنيه الدرجة الثالثة : 7500 جنيه

: 7500 جنيه الدرجة الثانية : 8000 جنيه

: 8000 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها : 8200 جنيه

: 8200 جنيه درجة المدير العام أو ما يعادلها : 9200 جنيه

: 9200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها : 10200 جنيه

: 10200 جنيه الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024:

يمكن للموظفين في الدولة صرف مرتباتهم عبر عدة أماكن وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية: