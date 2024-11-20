فصل طالب أسبوعاً بسوهاج لاصطحابه ثعبان داخل مدرسة ثانوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية تابعت باهتمام ما أثير حول واقعة اصطحاب أحد الطلاب لثعبان زينة ملون معه إلى المدرسة.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية التى نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة خاصة بنود لائحة الإنضباط المدرسي، حيث تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات في الواقعة.

وأضاف أن الواقعة تمثلت فى اصطحاب أحد طلاب مدرسة الشهيد محمد كامل الثانوية بسوهاج لثعبان زينة ملون وغير سام بغرض المزاح مع زملائه، مما أثار بعض الهرج وسط زملائه في الفصل.

وعلى الفور تدخلت إدارة المدرسة وقامت باحتواء الموقف وإخطار المديرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سوهاج التربية والتعليم ثعبان طالب الشهيد محمد كامل