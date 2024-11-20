نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة اتصالات مصر في مجال المبيعات – نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة اتصالات مصر عن توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة في مجال المبيعات لحديثي التخرج وذوي الخبرة في مختلف مناطق القاهرة الكبرى، بما في ذلك مدينة نصر، التجمع الخامس، الرحاب، القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، والجيزة.

المناطق المتاحة للوظائف

مدينة نصر

التجمع الخامس

الرحاب

القاهرة الجديدة

السادس من أكتوبر

الشيخ زايد

الجيزة

المناصب المتاحة:

مسئول مبيعات داخلية بالقاهرة (50 وظيفة)

المهام الرئيسية:

تحقيق أهداف المبيعات الشهرية.

تقديم خدمة ما بعد البيع الممتازة.

بيع منتجات وخدمات اتصالات مصر (أجهزة محمولة وإكسسوارات).

حل استفسارات العملاء.

المتطلبات:

شهادة بكالوريوس.

إتمام الخدمة العسكرية.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

العمر بين 21-32 سنة.

مهارات أساسية في الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

المزايا:

راتب أساسي 2750 جنيه + حوافز 2750 جنيه.

تأمينات صحية واجتماعية.

خط VPN من اتصالات.

فرص للتطوير المهني ومسار وظيفي واضح.

موظف مبيعات داخلية بالجيزة (57 وظيفة)

المهام الرئيسية:

تحقيق أهداف المبيعات الشهرية.

بيع خدمات ومنتجات اتصالات مصر.

تقديم تقارير عن النشاط اليومي.

معالجة المعاملات المتعلقة بالمال والمخزون.

المتطلبات:

شهادة بكالوريوس.

إتمام الخدمة العسكرية.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

العمر بين 21-32 سنة.

مهارات أساسية في الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

المزايا:

راتب أساسي من 3،000 جنيه إلى 6،000 جنيه.

تأمينات صحية واجتماعية.

خط VPN من اتصالات.

فرص للتطور المهني في بيئة عمل مبتكرة.

كيفية التقديم:

يمكن للراغبين في التقديم إرسال سيرتهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني لشركة اتصالات أو الضغط على رابط التقديم المتاح على الموقع الرسمي.