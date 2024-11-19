صحة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - أكد مدير عام المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة مروان الهمص أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية، وأعدم حتى الآن أكثر من 1000 طبيب وممرض.

وقال في مؤتمر صحفي: "يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل في جميع محافظات قطاع غزة، حيث قام بتدمير عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجها عن الخدمة بشكل كامل، كما يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية، حيث أعدم حتى الآن أكثر من 1000 طبيب وممرض من الكوادر الصحية في قطاع غزة".

وأضاف: "بالأمس قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتدمير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث قام الاحتلال بإرسال روبوتات تحمل أطنانا من المتفجرات، وقامت بتدمير المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة رفح. حيث أن هذا المستشفى كان يقدم الخدمة الصحية والطبية لنحو 300 ألف إنسان، وقام بتقديم الخدمة الصحية خلال حرب الإبادة الجماعية لمليون ونصف المليون إنسان من النازحين والمواطنين قبل اجتياح محافظة رفح".

وتابع الهمص: "في هذا الإطار أيضا قام جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية باستهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وتحديدا استهداف إدارة المستشفى بشكل مباشر وبدون أي سبب يذكر، حيث قام الاحتلال بإطلاق النيران الثقيلة تجاه مكتب مدير المستشفى، كما أن الاحتلال قام باستهداف عائلات الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان، حيث استقبل اثنان من الأطباء في المستشفى عائلاتهم وقد تمت إبادتهم جميعا، قتل الاحتلال زوجاتهم وأبناءهم جميعا في جريمة يندى لها جبين البشرية".

وشدد مدير عام المستشفيات الميدانية على إدانته بأشد العبارات "استهداف القطاع الصحي وإسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال تدمير المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية قتلا وإصابة واعتقالا".

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بالعمل على "أولا، إيقاف هذه الحرب والإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ثانيا، حماية المستشفيات وتأمين الطواقم الطبية. ثالثا، إعادة تشغيل وترميم المستشفيات قبل فوات الأوان".

وأشار الهمص إلى أن "قطاع غزة يعيش مرحلة كارثية لم تمر على أي دولة من دول العالم، ونناشد كل العالم بالعمل الفعلي والجاد لإنقاذ الواقع الإنساني والصحي في قطاع غزة قبل فوات الأوان".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 410 على التوالي، في حين يستمر القصف مستهدفا المدنيين ومظاهر الحياة كافة في القطاع المحاصر والمدمر.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في القطاع "ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43972 شهيدا و104008 إصابات"، ولفتت الوزارة إلى أن "جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد المدنيين في القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 50 شهيدا وإصابة 110 آخرين".