التنمية المحلية: 31,38 مليار جنيه استثمارات المحافظات بالعام المالى الحالى



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حجم الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى وبحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة بلغت 31,38 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالى الحالى 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم تخصيص استثمارات 11,51 مليار جنيه لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، و4,74 مليار جنيه لبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى، 4,28 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات، و4,41 مليار جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية، و2,86 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة، 2,44 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة لعام 2024-2025، حيث بلغ جملة الاعتمادات المالية المدرجة للوزارة نحو 3,060 مليار جنيه، وتبنت الخطة مستهدفات طموحة تم منها تنفيذ عدد من الاعمال خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئى من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.