نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان للصناعات الهندسية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، وذلك في إطار حرص سيادته على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.



حرص الوزير " محمد صلاح" على التواجد في شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وأثناء الجولة التفقدية ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من العاملين بالشركة ؛ وذلك للإطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضًا الإطمئنان على سير العملية الإنتاجية مؤكدًا على اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات، وتفقد السيد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، كما قام سيادته بتفقد العديد من خطوط الإنتاج ومنها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية، وتفقد أيضًا خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة والذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة.



عقب إنتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات، قام سيادته بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية والمدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى و التي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز و منظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.



و قد تابع الوزير " محمد صلاح" خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و" حلوان للصناعات الهندسية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وقد رافق السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المفاجئة كل من المهندس / إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.