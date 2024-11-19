محافظ القاهرة: توفير أراضي بالمرج والسلام ومايو والحى العاشر لتدشين سوق اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن أى ملف لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، السكرتير العام العام المساعد، رؤساء الأحياء،مديري مديريات الخدمات، رؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه تتعاون محافظة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف أن سوق اليوم الواحد الذى تم تدشينه بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير ٤ قطع أراضي بالمرج، السلام، ١٥ مايو، الحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، كما سيتم تدشين سوق اليوم الواحد بحلوان الجمعة المقبلة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها، مضيفًا أنه تم توقيع برتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجارى حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن القاهرة لديها خرائط تاريخية سيتم عمل متحف لها.