نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية.. انطلاق ١٠ قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤م عشر قوافل دعوية كبرى، في إطار دور وزارة الأوقاف في تعزيز الفكر الوسطي المستنير، ومواصلة جهودها في نشر القيم الدينية الصحيحة، تهدف القوافل إلى إلقاء خطب الجمعة، وتنظيم مقارئ قرآنية، وتقديم أنشطة موجهة للأطفال، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تنظم مديرية أوقاف الجيزة قافلتها الدعوية في منطقة البدرشين، حيث يلقي الدكتور خالد عبدالسلام حسانين، وكيل المديرية، خطبة الجمعة بمسجد "أبوبكر الصديق"، ويشاركه الشيخ نبيل صلاح إمام، مسؤول الإرشاد الديني، بمسجد "الحمزاوي"، فيما يتولى الشيخ محمد محمود عبداللطيف، مسؤول شؤون القرآن، خطبة الجمعة بمسجد "النور المحمدي".

و تطلق مديرية أوقاف المنيا قافلتها في قرية زاوية الجدامي، حيث يلقي الشيخ سلامة محمود عبدالرازق، مدير المديرية، خطبة الجمعة بمسجد "الشيخ الجدامي"، ويشاركه الشيخ عاطف فولي عبدالحليم، مدير الإدارة، في مسجد "الفتح"، والشيخ إبراهيم فتحي أحمد بمسجد "الرحمن الغربي".

و تنطلق القافلة الدعوية الخاصة بمديرية أوقاف كفر الشيخ في منطقة بيلا، حيث يقدم الشيخ معين رمضان محمد، مدير المديرية، خطبة الجمعة بمسجد "التقوى"، ويشاركه الدكتور عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة، في مسجد "المغفرة"، فيما يتولى الشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات، خطبة الجمعة بمسجد "حماد".

تعزز مديرية أوقاف البحيرة النشاط الدعوي في منطقة دمنهور أول، حيث يتولى الشيخ السيد عبد المجيد، مدير المديرية، إلقاء خطبة الجمعة في مسجد الحبشي، ويشاركه الشيخ عبد المجيد محمد الكرماني، مدير الإدارات، بمسجد الهداية، والشيخ عماد سعد عرفة، إمام وخطيب، في مسجد سيدي عمر الإفلاقي.

و تقود مديرية أوقاف الدقهلية النشاط الدعوي بمنطقة نبروه، حيث تشمل الفعاليات خطبة الدكتور صفوت نظير المرسي عبد العزيز، مدير المديرية، في مسجد "سيدي مجاهد"، وخطبة الشيخ محمدي إبراهيم عبدون، مدير إدارة الإدارات، في مسجد "سيدي عبيد"، وخطبة الشيخ محمد حسين إبراهيم، مدير الدعوة، في مسجد "صقارة".

تركز مديرية أوقاف السويس جهودها الدعوية في منطقة عتاقة، حيث يشارك الشيخ ماجد راضي فرج، مدير المديرية، في مسجد "المصطفى"، والشيخ إبراهيم شوقي هارون، مسؤول الإرشاد الديني، في مسجد "سوميد"، والشيخ أبو بكر محمد جاد الله، مدير الإدارة، بمسجد "صلاح نسيم".

و تنظم مديرية أوقاف الإسكندرية قوافل دعوية بمنطقة وسط الإسكندرية، حيث يشارك الشيخ عاصم قبيصي، مدير المديرية، في مسجد "النبي دانيال"، والشيخ هاشم سعد الفقي، مدير الدعوة، بمسجد "أولاد الشيخ الجديد"، والشيخ وسام علي السيد متولي، مدير المتابعة، بمسجد "علي البدوي".

و توجه مديرية أوقاف مطروح جهودها نحو منطقة الحمام، حيث يتضمن النشاط الدعوي خطبة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، مدير المديرية، في مسجد "القرية الحمراء"، وخطبة الشيخ سليمان حسين مطاوع، مدير الإدارة، في مسجد "المغاربة"، وخطبة الشيخ محمد حمزة أبو الإسعاد، مفتش دعوة، في مسجد "الرحمن".

و تسعى مديرية أوقاف بورسعيد لنشر القيم الإسلامية السمحة في قرية الفتح، حيث يشارك الشيخ عماد محمد هيبة، مدير الدعوة، بخطبة الجمعة في مسجد "الأمين"، والشيخ عبد الرؤوف عقبة أبو صالح، إمام وخطيب، بمسجد "أحميدان سليمان"، والشيخ أحمد أحمد السيد، إمام وخطيب، بمسجد "حميد وهدان".

ثم تعزز مديرية أوقاف جنوب سيناء الفكر الوسطي بمنطقة الطور، حيث تنطلق قافلة دعوية كبرى بمشاركة الشيخ إبراهيم أحمد علي مصطفى، مدير الدعوة، في مسجد "الخليل"، والشيخ محمد مرسي عبدالوهاب شحاته، مفتش الإدارة، في مسجد "خالد بن الوليد"، والشيخ محمد خليفة محمد، مفتش متابعة، في مسجد "النور بالأمل".

و تواصل وزارة الأوقاف جهودها الدؤوبة لتحقيق رسالتها في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم التسامح، ودعم البناء المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية.