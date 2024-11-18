نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة الأوقاف، صباح غد الثلاثاء ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م، فعاليات مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير، وذلك في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وتنعقد المقرأة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتجمع نخبة من أعلام دولة التلاوة في مصر، حيث تنطلق في أجواء إيمانية مميزة تعكس جهود الوزارة في خدمة كتاب الله (عز وجل).

وتنعقد الختمة المرتلة برواية البزي عن الإمام ابن كثير، وهي إحدى الروايات العشر للقرآن الكريم، المعروفة بدقتها وإبداعها في أحكام التجويد، حيث نقلها أحمد بن محمد بن عبد الله البزي عن الإمام المكي عبد الله بن كثير.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف نظمت ختمتين مرتلتين للقرآن الكريم، إحداهما برواية حفص عن عاصم، والأخرى برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة القراءات المتنوعة وتعريف الأئمة والقراء بثراء هذه القراءات ودقة أحكامها.

وتهدف هذه المبادرات إلى تأصيل الفهم العميق للقرآن الكريم وأدائه بأسلوب متقن؛ بما يسهم في رفعة مكانة التلاوة المصرية عالميًّا، كما تشجع الوزارة من خلال هذه الختمات على الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد، وتهيئة الأجواء الإيمانية للتدبر في آيات الذكر الحكيم.

يشارك في المقرأة كبار القراء من شتى أنحاء الجمهورية، حيث يتبادلون التلاوات المرتلة بأسلوب مميز يعكس جماليات الأداء القرآني لهذه الرواية.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها المستمرة في العناية بالقرآن الكريم وتطوير أداء القراء؛ لتظل مصر منارةً لحفظ القرآن الكريم وتجويده.