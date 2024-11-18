رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث سبل التعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - عقــد الدكتور علـــى الغمــراوي، رئيــس هيئـــة الــدواء المصــرية اليوم لقــاءً افتـــراضيًا، مع السيــدة باوتيمــيلو مــورودي، قائد فريق بمجـــموعة بوسطن الاستشـــــارية.

وذلك بحضور، د. أمانـــــي جـــودت، معاون رئيــس الهيئة والمـشرف على الإدارة المــــركزية لمكتـب رئيـــس الهيئــة، د. أســـــامة حـــــــاتم، معاون رئيــس الهيئة للسيـــاسات والتعــــاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، د. داليـــا ابــو حسيــن، مـــدير الإدارة العامة لتـــوكيد الجودة وممثــلة الهيئـــة باللجنــة التوجيهــــية لبـــرنامــج مـــواءمة الإجــــراءات التنـــظيمية للأدويـــة الأفـــريقيـــة AMRH، و د. رانيا ابراهيم -نائب مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية.

وشهـــد اللقـــاء تبادلًا للرؤى حول ســـبل تعـــزيز التعــاون المشـــترك مع شركاء التنمـــية الدوليين، وكذا سبل تعظيم استفادة الجانـــب المصري من الشـــراكة بين مجمـــوعة بوسطن، حيث يبدي الشركاء الدوليون اهتماما بالغا بالتعاون مع مصر في كافة المجالات الصحية والدوائية بوصفها حجر الزاوية في القارة الإفريقية، والدولة ذات التجربة الدوائية الكبيرة والإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها سوق الدواء المصري، وتجربة مصر الفريدة في التعامل مع ملف اللقاحات، وقدرة النظام الدوائي المصري على التطوير والتعاون مع السلطات الدوائية بالقارة الإفريقية لتوفير مستوى متميز من الأدوية واللقاحات ذات الجودة والفاعلية والمأمونية تغطي كافة احتياجات القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال اللقـاء على أهمية الدور الذي يقع على عاتق هيئة الدواء المصرية وكل السلطات التنظيمية في القارة الإفريقية التي وصلت إلى مستوي النضج الثالث المتقدم بحسب منظمة الصحة العالمية لدعم وتعــزيز البيئــة التنظيمية الــدوائية بالقـــارة لتكــون قادرة على حماية صحـــة إفريقـــيا، وأن هيئة الدواء المصرية شهدت طفرة كبيرة في التعامل مع ملف اللقاحات، وأنها تقوم بنقل خبرتها وتجربتها إلى كافة الدول الأشقاء في القارة الإفريقية، وأنها قامت بالعديد من الشراكات ووقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات المناظرة بمجموعة من الدول الإفريقية، وأن هيئة الدواء المصرية تسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق توطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، وأن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه كافة الدول الأفريقية تسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي.

يأتي اللــقاء في إطار حـــرص هيئـــة الدواء المـصرية المستمـــر على تعــزيز التعــاون وتنفيــذ الشراكات الــدولية مع شركاء التنميــة متعــددة الأطراف والثنـــائيــة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية الكبرى الداعمة لتطوير النظم الصحية والدوائية.