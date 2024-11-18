نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تحدد شروط التقديم إلى وظائف رئيس ووكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروطً التقدم إلى وظائف رئيس ووكيل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، بامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2025، والتي تشمل مدارس التعليم الفني بأنواعها المختلفة: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي.

وجاءت الشروط كالتالي:

-حصول رئيس اللجنة على مؤهل عالٍ، وهو ما يُفضل أيضًا لوكيل اللجنة.

-يشترط أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني، وأن يشغل درجة وظيفية أولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول على الأقل).

- يحصل على تقييم أداء (ممتاز) أو (كفء) وفقًا لقوانين الخدمة المدنية أو الكادر الخاص خلال العامين الأخيرين.

-يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الامتحانات بوظائف إشرافية، مثل رئيس قسم أو وكيل قسم، مع إمكانية الاستثناء في المقابلات عند الضرورة.

-الإلمام بمهارات الحاسب الآلي، والتحلي بسمات القيادة والكفاءة وحسن الخلق،

ألا يكون للمرشح أقارب حتى الدرجة الرابعة بين المتقدمين للامتحانات في اللجنة نفسها.

-لا تتجاوز مدة العمل في منصب رئيس أو وكيل اللجنة ثلاث سنوات متتالية، مع إمكانية ترقية وكيل اللجنة إلى منصب الرئيس إذا استوفى الشروط.

-أن يكون المرشح خاليًا من الجزاءات غير الممحوة

-ألا يكون محالًا للمعاش قبل 31 ديسمبر.

يتم الترشح من داخل القطاعات المرتبطة باللجان، مع إمكانية الاستعانة بمرشحين من قطاعات أخرى إذا دعت الحاجة.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة الترشح للعمل بكنترولات ولجان الإدارة الخاصة، بداية من 13 حتى 21 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى المقابلات للمتقدمين لشغل مناصب رؤساء اللجان على مستوى المديريات خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر.

على ان تُرسل نتائج المقابلات مع مستندات المرشحين المختارين إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني بموعد أقصاه 28 نوفمبر، حيث يخضع هؤلاء لاختبار تقني على الحاسب الآلي لتقييم كفاءتهم في أداء مهام الوظيفة.