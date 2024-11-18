نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح شقق سكن لكل المصريين 5 لعام 2024: تفاصيل الأسعار والمواصفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الإعلان الجديد لمشروع سكن لكل المصريين 5 لعام 2024، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في 17 مدينة جديدة.

يشتمل الطرح على 78،000 شقة سكنية في مختلف المناطق، حيث يبدأ مقدم الحجز من 30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة، و20 ألف جنيه للمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

مواصفات مشروع سكن لكل المصريين 5 لعام 2024

تتميز وحدات سكن لكل المصريين 5 بأنها جاهزة للسكن، حيث يتم تسليم جميع الشقق كاملة التشطيب، مما يعني أن المواطنين يمكنهم الانتقال إليها فور استلامها.

يشتمل الطرح على شقق بمساحات تتراوح بين 75 متر مربع و90 متر مربع، وفقًا للمواصفات التالية:

شقق 75 متر مربع: تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ.

شقق 90 متر مربع: تتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

تم تصميم العمارات بحيث تكون مكونة من 5 طوابق، ويضم كل طابق 4 شقق سكنية متجاورة.

تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 5

عدد الشقق المطروحة:

إجمالي عدد الوحدات السكنية المطروحة هو 78،000 شقة.

يتم تقسيم الوحدات بين استلام فوري واستلام بعد 36 شهرًا.

الوحدات الجاهزة للاستلام الفوري:

تم تخصيص 12،990 شقة للمواطنين من منخفضي الدخل.

تم تخصيص 23،958 شقة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

الوحدات التي سيتم تسليمها بعد 36 شهرًا:

41،782 شقة مخصصة لمحدودي الدخل.

أماكن طرح الوحدات السكنية

وحدات جاهزة للتسليم الفوري في 16 محافظة ومدن جديدة:

الجيزة (العياط، وجزر القطوري): 2،455 وحدة.

الشرقية: 335 وحدة.

المنوفية: 3،045 وحدة.

الفيوم: 3،495 وحدة.

الإسماعيلية: 250 وحدة.

البحيرة: 1،320 وحدة.

مطروح: 400 وحدة.

شمال سيناء: 595 وحدة.

جنوب سيناء: 250 وحدة.

بني سويف: 825 وحدة.

المنيا: 777 وحدة.

سوهاج: 851 وحدة.

قنا: 2،955 وحدة.

أسيوط: 3،130 وحدة.

الأقصر: 2،610 وحدة.

أسوان: 665 وحدة.

أكتوبر الجديدة: 3،200 وحدة.

العاشر من رمضان: 120 وحدة.

برج العرب الجديدة: 1،000 وحدة.

السادات: 2،400 وحدة.

أخميم الجديدة: 1،550 وحدة.

سوهاج الجديدة: 420 وحدة.

قنا الجديدة: 1،000 وحدة.

غرب قنا: 1،200 وحدة.

طيبة الجديدة: 760 وحدة.

المنيا الجديدة: 800 وحدة.

أسوان الجديدة: 540 وحدة.

وحدات سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا (3 سنوات):

حدائق العاصمة: 13،000 وحدة.

15 مايو: 960 وحدة.

أكتوبر الجديدة: 10،000 وحدة.

حدائق أكتوبر: 10،204 وحدة.

العاشر من رمضان: 5،639 وحدة.

برج العرب الجديدة: 1،000 وحدة.

السادات: 300 وحدة.

أسوان الجديدة: 504 وحدة.

المنيا الجديدة: 175 وحدة.

كيفية الحجز

يتم حجز الوحدات السكنية من خلال موقع وزارة الإسكان الإلكتروني، حيث يجب على المتقدمين دفع مقدم حجز يبلغ 30 ألف جنيه للمدن الجديدة، و20 ألف جنيه للمحافظات.

سيتم تخصيص الوحدات بناءً على شروط وأحكام كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.