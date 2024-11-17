نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات نوفمبر تبدأ 25 من الشهر الجاري لطلاب النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات إعلان جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، وهي الاختبارات الشهرية الثانية ضمن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025. وتقرر بدء الاختبارات اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر الجاري، على أن تستمر حتى نهاية الشهر، وتشمل الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وتستهدف هذه الاختبارات المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر، وحرصت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الموجهين على إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة، يتم توزيعها على المدارس لضمان تنوع الأسئلة داخل الفصول. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستُعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وتستغرق نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة، بما يتماشى مع مواصفات الورقة الامتحانية التي تم إرسالها إلى المديريات التعليمية. وأكدت الوزارة أن درجات هذه الاختبارات تدخل ضمن أعمال السنة الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات ستُعقد لجميع الطلاب في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والقومية. وتم تشكيل لجان إشراف برئاسة مدير التعليم العام، تضم مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل، لضمان تنظيم العملية الامتحانية. أما بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، فيتم تقييمهم بشكل مستمر من قبل معلميهم خلال الحصص الدراسية.

بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تم إعداد الامتحانات الشهرية على مستوى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع موجهي المواد. يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم ورقيًا بالكامل، فيما تُعقد اختبارات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا عبر منصة الامتحان بالنسبة للأسئلة الموضوعية، بينما يتم تقديم الأسئلة المقالية ورقيًا. في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية، يتم تحويل الامتحان إلى ورقي في نفس الموعد.

تضمنت الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، تغطي الأجزاء التي تم تدريسها خلال الشهر الجاري. كما أكدت الوزارة أن الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، أو يدرسون في مدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، سيؤدون الامتحانات ورقيًا. ويتم توحيد الامتحانات الورقية والإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.