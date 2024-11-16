نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مسؤول "للفجر" عن فيديو تكسير الهرم: أعمال صيانة لكابلات إنارة الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عدد من العمال فوق الهرم الأكبر هرم الملك خوفو، ويقومون بتكسير في أحجار الهرم.



ومن ناحيته قال أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، إن تلك أعمال خاصة بتغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، ( كابل كهربائي) وهذا الكابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة غير أثرية وتم وضعها منذ سنوات وجاري إزالتها لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر وتم وضع طبقه مونة وتبتينها (إعطائها لون مماثل للحجر)، ولم يتم المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره.

وتمت هذه الأعمال عن طريق الشركة المسؤولة وفور علم المفتشين تم وقف الأعمال وحتي نهاية الزيارة وعلي أن يتم العمل بعد أوقات العمل الرسمية.

وقالت عدة مصادر من المهتمين بالشأن الأثري في مصر للفجر إن مثل هذه الأعمال يجب أن تتم تحت إشراف المشرفين والمفتشين وأن تكون في غير أوقات الزيارة الرسمية كي لا يتخيل البعض أن هناك تدمير لأحجار والجسم الأثري للهرم.