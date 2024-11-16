نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة التقل، أحدث صور من أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط التي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 2000 متر تقريبا، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بنسبة 100 %.

ويأتي المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية والخط الملاحي هاباج لويد قد بدأ في عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط والتي يتم تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لمحطات الحاويات لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط ٦ ملايين حاوية مكافئة ما يعزز مكانة الميناء عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.