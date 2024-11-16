مدبولى يشيد بجهود وكفاءة الأيدي العاملة في تنفيذ مختلف مراحل التصنيع الخاصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بجهود وكفاءة الأيدي العاملة في تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالأتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في أرجاء مصنع الأتوبيسات التابع لشركة النصر للسيارات لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي.. واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة.

وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60- 70%، كما تمت الاشارة خلال الشرح إلى أنه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.

وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا.

وأثناء ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بأنحاء الجمهورية.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، واستمع إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية التي تتم على قدم وساق وضغط للبربامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، كما من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام 2025 بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى.

وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التي تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة والكفاءة، كما تمت الإشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من تسعة مصانع.. وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.