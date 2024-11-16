نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تُعلن عن 3088 فرصة عمل جديدة برواتب مجزية في 8 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن 3088 فرصة عمل جديدة بالتنسيق مع 36 شركة في 8 محافظات.

تأتي هذه الخطوة لدعم الشباب في الحصول على وظائف برواتب مجزية وفق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

تفاصيل الوظائف المعلنة

المحافظات المستهدفة:

القاهرة الجيزة القليوبية الشرقية المنوفية الفيوم أسيوط البحر الأحمر

التخصصات المطلوبة:

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندس اتصالات.

مهندسو كهرباء، ميكانيكا، وإنتاج وجودة.

مدير صيانة.

محاسبين.

مشرفو تنجيد وإنتاج ومواقع.

أفراد أمن.

عمال إنتاج ونظافة.

مندوبو مبيعات.

مراقبو جودة.

سائقون (رخصة أولى، ثانية، ثالثة).

مهن الفندقة (جميع الأقسام).

ذوي القدرات الخاصة (5% من إجمالي الوظائف).

شروط الوظائف:

الرواتب مجزية، ويتم تحديدها وفق المقابلات الشخصية.

توفر التأمين الصحي والاجتماعي.

التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور .

. استيفاء نسبة 5% من الوظائف لذوي الهمم، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

كيفية التقديم:

مكاتب العمل:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

عبر الإنترنت:

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

أرقام وعناوين الشركات:

مرفقة مع نشرة التوظيف.

برامج تدريب مهني مجانية

دعت الوزارة الشباب للاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية، التي تؤهلهم لسوق العمل في التخصصات المطلوبة، ضمن استراتيجية الدولة لتأهيل الكوادر البشرية.

التزام الوزارة والمتابعة