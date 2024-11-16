نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوي يتمركز جنوب غرب اليونان، مع تأثيره على الساحل الغربي اليوم، وامتداده إلى باقي السواحل الشمالية غدًا الأحد.

الطقس العام:

مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأمطار:

فرص أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق الساحل الغربي تشمل مطروح والإسكندرية، وقد تكون غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة.

الرياح:

نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب في حالة البحر المتوسط والأحمر.

الشبورة المائية:

شبورة صباحية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين:

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة إلى مضطربة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة إلى مضطربة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 26° / 17°

26° / 17° الإسكندرية: 26° / 15°

26° / 15° مطروح: 25° / 14°

25° / 14° شرم الشيخ: 27° / 21°

27° / 21° أسوان: 30° / 16°

30° / 16° الأقصر: 29° / 15°

29° / 15° الغردقة: 27° / 19°

27° / 19° دمياط: 26° / 20°

26° / 20° بورسعيد: 26° / 21°

26° / 21° العريش: 25° / 13°

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