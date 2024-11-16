وزير الرى يوجه بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - - الدكتور سويلم : أهمية هذا المشروع فى ظل توسع الدولة فى الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى

- التوجيه بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار ، وتشغيل المحطات بشكل متناغم عن بعد

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة .

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي للمشروع والذى يبلغ حاليا نسبة ٧٣% ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع خاصة فى ظل توسع الدولة فى الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية .

وقد وجه الدكتور سويلم بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا ، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار .

جدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً لتنمية الدلتا الجديدة إعتماداً على مياه عدد (٧) مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف ( ادكو - طرد برسيق - أبو قير – القلعة – العموم - غرب النوبارية - النصر البحرى) ، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير ) ، وتضم عدد ١٢ محطة رفع وعدد ١٠٣ عمل صناعى عبارة عن كبارى وقناطر وغيرها .