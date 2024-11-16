وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ 16 من الخطة التدريبية للمحليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مختلف المحافظات وضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور وعمل الإدارة المحلية على مستوى المراكز والقري، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد في ظل سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2025/2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري ويشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية، يستفيد منها 151 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها ، ينفذ المركز في أسبوعه السادس عشر برنامج تدريبي لتنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم .

وقالت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن وهى "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة" ويستفيد منها 40 من مديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن، ويشرف علي تنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، كما يتم تنفيذ دورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية" ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع السادس عشر يشمل برنامج "تصميم جرافيكي مستوى متقدم" ويستفيد منه 28 من خريجي دورات الجرافيك من سنوات سابقة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، لافتة إلي استمرار الأسبوع الثاني والأخير من برنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال ادارة المشروعات.