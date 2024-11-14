نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل السيد أداما ديانج، المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وأعرب السيد ديانج في برقيته عن مشاطرته لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في مصابه الأليم، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين، وأن يلهم أسرة الإمام الأكبر الصبر والسلوان.

كما عبّر عن إدراكه لعمق الألم الذي أحدثه هذا الفقد، مؤكدًا أن الإمام الأكبر قد ألهم الجميع دائمًا بقيم الصبر والرحمة. مختتمًا بالدعاء للفقيدة، سائلًا الله أن يفتح لها أبواب جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والأجر في هذا المصاب الجلل.