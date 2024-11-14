نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يتلقى تعزية سفير تركيا ووزير الإنتاج الحربى فى وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السيد، صالح موطلوشن، سفير جمهورية تركيا لدى القاهرة، عبّر فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته.

وأعرب السفير التركي في برقيته عن مواساته الصادقة لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.