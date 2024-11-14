نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارات مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد صباح اليوم، سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة مركزي، انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية.

بدأ الجوله بتفقد مدارس إدارة الدقي التعليمية حيث تفقد مدارس، الأورمان الرسمية للغات، حضر فيها طابور الصباح، وتفقد الفصول الدراسية، وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار. كما أكد على صعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

كما تفقد الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين، حيث حضر فيها طابور الصباح، وتفقد الفصول وحجرة شئون العاملين والكنترول، وتفقد مدرسة الأورمان الثانوية الرسمية للغات، تفقد فيها الفصول ودورات المياه، ونبه إلى عدم تواجد المعلمين خارج الفصول.

كما تفقد مدرسة هشام بركات الرسمية للغات حيث تفقد الفصول، وأكد على توزيع الديسكات الغير مستغلة للإدارات التي يوجد بها عجز وحضر ندوة عن قيام الأخلاق بأحد الفصول.

وفي إدارة العجوزه التعليمية، تفقد مدير المديرية، مدرسة محمد عبده عبدالرحمن الإعدادية الثانوية، حيث أكد على أعمال الصيانة للديسكات ودورات المياه، مدرسة القدس للتعليم الأساسي، نبه إلى الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة، وتفقد الفصول وأكد على تواجد المعلمين داخل الفصول.

وتفقد مدرسة اللواء الرسمية للغات، حيث تفقد رياض الأطفال والفصول،وخلال الزيارة وجد ديسكات زائدة بمدرستي القدس ومدرسة هشام بركات وأمر بنقلها إلى الإدارات التعليمية الأكثر احتياجا.

كما كلف إدارة المتابعة المركزية بالمديرية وكذلك التعليم العام بالمديرية بمتابعة تلك السلبيات والعمل على الانتهاء من تصحيح هذه السلبيات، والعمل على سرعة علاجها وتقديم تقرير مفصل عنها لمدير المديرية.