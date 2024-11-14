نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يكلف بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

حيث حضر وكيل تعليم الجيزة، طابور الصباح بمدرسة الأورمان الرسمية للغات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، مؤكدًا على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار، وصعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.

كما تفقد وكيل الوزارة، الفصول وحجرة شئون العاملين والكنترول بمدرسة الأورمان الثانوية العسكرية النموذجية بنين.

وخلال تفقده للفصول بمدرسة الأورمان الثانوية الرسمية للغات، نبه إلى عدم تواجد المعلمين خارج الفصول.

كما تفقد وكيل تعليم الجيزة، الفصول بمدرسة هشام بركات الرسمية للغات، منبهًا على توزيع الديسكات غير المستغلة للإدارات التي يوجد بها عجز.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة محمد عبده عبدالرحمن الإعدادية الثانوية، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، منبهًا على صيانة الديسكات ودورات المياه.

كما تفقد وكيل الوزارة الفصول بمدرستي اللواء الرسمية للغات، والقدس للتعليم الأساسي، منبهًا على الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة، وتواجد المعلمين داخل الفصول.

كما وجه وكيل الوزارة بنقل الديسكات الزائدة بمدرستي القدس، وهشام بركات إلى الإدارات الأكثر احتياجًا.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين ونزول لجان متابعات يوميًا.

كما نبه وكيل تعليم الجيزة، على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة.

كما كلف وكيل تعليم الجيزة، بضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميًا بدرجة وليس بنظر، وعمل خطة وبرنامج زمنى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

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