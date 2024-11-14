نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرة تعليم القاهرة تتفقد مدرستي بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، محمد فريد الابتدائية، والسيدة عائشة الرسمية لغات، التابعين لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وفى بداية الزيارة قامت، مدير المديرية، بمتابعة الإشراف اليومى وجداول الحصص الدراسية وتوزيعها لجميع المواد الدراسية.

كما تفقدت الفصول الدراسية، وتابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية ومستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب وتجاوبهم أثناء الشرح . بالإضافة إلى متابعة التقييمات الأسبوعية وتصحيحها لجميع الطلاب.

كما وجهت بالمتابعه المستمره للحضور والانضباط وشددت على تطبيق لائحه التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

وفي ختام الزيارة توجهت بالشكر والتقدير للقائمين على العملية التعليمية بالمدارس.