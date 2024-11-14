وزارة العمل : مديرية عمل القليوبية تشارك فى ندوة للتوعية بالمجلس القومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، شاركت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة فى ندوة توعوية تحت عنوان : " الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة "، بمقر المجلس القومي للسكان بالقليوبية ، حضرها 22 من أئمة وزارة الأوقاف المصرية بمديرية الأوقاف بالقليوبية ، تناولت الندوة : دور وزارة العمل في التمكين الاقتصادي للمرأة ، وحقوق وواجبات المرأة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ومناقشة قراري 43 لسنة لسنة 2021 الخاص بالأعمال التي يحظر تشغيل النساء بها ، و 44 لسنة 2021 الخاص بشأن تشغيل النساء ليلاً ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المرأة وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون والقرارات الوزارية التى تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف الندوات التوعوية للتثقيف بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة كما حددها قانون العمل ، وأضافت مدير المديرية أن الندوة شارك فيها : د.دعاء أحمد مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ود.زينب طلعت حسن واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف ، وصفوت أبو السعود نائب مدير المجلس القومى للسكان ، تحت إشراف مدير مديرية العمل ، وفوزي صابر وكيل المديرية ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر لوزارة العمل لما تقدمه من خدمات ملموسة على أرض الواقع للاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر أساسي من عناصر التنمية للمجتمع .