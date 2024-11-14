نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدم كبير في السنوات الماضية لكن الإعلام لم يواكب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات السابقة، لكن هذا التقدّم لم ينعكس على وسائل الإعلام المحلية والدولية. أو حتى المؤسسات المعنية.

وأضاف خلال جلسة نظّمها المجلس مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم: “نبحث الأسباب الخاصة بذلك، خاصةً وأن قضية حقوق الإنسان قضية مهمة للغاية، وسوف نعقد سلسلة لقاءات وجلسات بهذا الشأن”.

وتابع: “ليست بيننا وبين المنظمات الدولة معركة، لكن نأمل بمزيد من التعاون، خاصةً وأن تقارير كثيرة تنشر وتحمل معلومات مغلوطة للغاية، وتتعارض مع سياسة الدولة والحقيقة”.

وأوضح أن الصورة عند هذه المؤسسات قديمة وغير واضحة، وتنقل جانب مختزل من الصورة، وغيره من الإشكاليات الكثيرة في تغطيتها.