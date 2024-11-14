نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القليوبية يحيل معلما للتحقيق بسبب العقاب البدني واللفظي للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، معلما بمدرسة طوخ الثانوية الصناعية، للتحقيق، بسبب تعديه بالضرب على طالب.



وأكد مصطفى عبده، أنه لا تهاون مطلقا مع أى معلم يقوم بالتعدي على أي طالب بالمدرسة، مضيفًا أن استخدام العقاب البدني ممنوع نهائيا داخل المدارس ويعرض فاعله للمساءلة القانونية.

من جانبه قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم ٨ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائى.

وتفقد الوزير أيضا الفصول، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة والملاعب، مشيدًا بالمستوى التعليمي النموذجى الذى يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلًا عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

كما أشاد الوزير بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم، موجهًا بزيادة المساحات الخضراء الطبيعية بالمدرسة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ حاليا ٥٥ مدرسة.