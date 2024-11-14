نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء بحث طلب أحد المواطنين بإعادة معاينة عقاره الكائن بشارع ترعة الزمر بحي المنيرة الغربية لإصدار شهادة بيانات جديدة صحيحة للعقار.

وكلف المحافظ مديرية الإسكان وحى العمرانية بفحص الطلب ومعاينة العقار حتى يتسنى للمالك استكمال إجراءات التصالح على المخالفات بالعقار المذكور.

وبحث المحافظ شكوي أحد المواطنين بمركز أوسيم من غلق المدخل الخاص بمنزلة بسبب بناء سور خارج حدود الترخيص من أحد جيرانه.

ووجه المحافظ إدارة التنظيم بمركز أوسيم ببحث الشكوى واجراء معاينة ميدانية للمخطط التفصيلي وخطوط التنظيم للمنطقة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات بنائية.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين يتضرر خلالها من وجود بركه مياه بعزبة مزغونه بقرية الشوبك بمركز الصف داخل قطعه أرض أملاك دوله مما يمثل خطورة على صحة وسلامه الاهالي بالقرية وطلاب المدارس.

وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة متخصصة تضم أعضاء من مديرية الزراعة والمساحة وأملاك الدولة والرى لمعاينة البركة محل الشكوى وبحث مدى إمكانية ردمها من عدمه.

كما تضمن لقاء المواطنين بحث ثلاث حالات لسيدات يعانون ماليًا سواء لظروف مرضية أو معيشية أو لأمراض مزمنة مطالبين بإدراجهم بمعاش تكافل وكرامه.

وعلى الفور وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات وتقديم المساعدات اللازمة وفقًا لكل حاله مع المتابعة الدورية لهم لتسهيل سبل المعيشة.

وفى نهاية اللقاء شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ومديري مديرية الزراعة والإدارات المختصة.

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